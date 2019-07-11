Работу центральной районной больницы проверил губернатор края Олег Кожемяко, сообщает DEITA.RU.



Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проинспектировал Кировскую центральную районную больницу. Визит прошел в рамках рабочего визита в муниципалитет.

Так, глава региона осмотрел детское отделение больницы. Сейчас там заканчивается ремонт, который финансирует Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс. Директор предприятия также рассказал, что в планах - благоустроить территорию возле корпуса больницы.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, на бюджетные деньги больница закупила новое медицинское оборудование: дефибриллятор, маммограф, аппарат УЗИ. Также в медучреждении установили новый рентген-аппарат. Им с начала года воспользовались более 500 человек.

По словам врача-рентгенолога больницы Юрия Шишакова, благодаря новому аппарату в районе повысилась выявляемость болезней - в том числе, и онкологических.

Глава региона отметил, что в больницу надо привлекать больше кадров: без врачей новое оборудование является лишь полумерой. Олег Кожемяко отметил, что работа по привлечению кадров большая и долгая, но вывести здравоохранение региона на новый уровень без ее решения просто невозможно.

Елена Миронова