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6 Декабрь 2019, 18:15

Жители моногорода обратились за помощью к губернатору Приморья

Владивосток, администрация, АПК, центральная площадь

Рабочий коллектив поселка Светлогорье, который трудится на «Лермонтовском ГОКе», хочет обратиться к губернатору Приморья Олегу Кожемяко за помощью, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом рассказал председатель местного профсоюза. 

По словам председателя горно-металлургического профсоюза Приморья Валерия Онисенкова, сложившаяся ситуация на предприятии говорит о том, что в ближайшее время горно-обогатительный комбинат будет закрыт. Уже сейчас не ведется разработка новых участков, в производство никто не вкладывается, а дальнейшего пути развития никто не знает. 

«В начале каждой зимы большая часть трудового коллектива уходит в простой, более 80% работникам платят только две трети от заработной платы. В итоге у рабочих возникают финансовые трудности из-за ЖКХ, кредитов и других обязанностей, потому что заработная плата на ГОКе не высокая», - рассказал председатель местного профсоюза. 

Он добавил, что кроме комбината и бюджетных структур, работать больше в селе негде, в связи с его сложным расположением в тайге. Подобна ситуация произошла на предприятии более 10 лет тому назад. 

«Сегодня над предприятием нависла реальная угроза закрытия, мы вновь опасаемся подобных негативных социальных явлений», - добавил Валерий Онисенко. 

Отметим, что с того момента на предприятии произошли изменения. Так, соучредителем стало краевое предприятие «Примтеплоэнерго». Благодаря краевым субсидиям на предприятие закупили оборудование и на протяжение пяти лет комбинат работал показывая прибыли. Переломным стал 2016 год, когда комбинат показал долг в 140 млн рублей, до этого пять лет компания показывала стабильную прибыль, а цена на вольфрам на рынке росла. В результате в 2017 году работники ушли в длительный отпуск, снова прибыли были показаны в 2018 году, их хватило, что покрыть все долги.

В 2018 году краевая власть и акционерное общество «Компания Вольфрам» заключили договор, где было прописано о стабильной работе комбината. В профсоюзе уверены, что данный пункт не выполняется сторонами. 

Напомним, что в поселке Светлогорье проживает 1,6 тысяч человек, это один из девяти моногородов Приморья, который прописали в соответствующем правительственном перечне. 

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