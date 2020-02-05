Жители Находки надеются на Кожемяко

Жители многоквартирных домов в Находке по улице Кирова обратились с открытым письмом к губернатору Приморья Олегу Кожемяко и мэру Находки, в котором попросили принять административные меры в отношении вице-мэра Находки и директора нескольких управляющих компаний, сообщает DEITA.RU.

В своем обращении жители заявляют, что некачественное выполнение обязанностей со стороны управляющей компании стало причиной, когда эксплуатируемые сети пришли в негодность, а ремонт сетей проводится только в аварийном режиме.

«В щитках выгорает проводка, разваливаются стояки и лежаки. Подвальные помещения домов без освещения, отсутствуют канализационные стоки водоотведения на общедомовые нужды, все спускается в подвал», - пишут жители домов.

Как рассказывают находкинцы, в некоторых домах открыты электрощитки, в других подвалы залиты нечистотами, которые не откачивают, а также в некоторых домах не ремонтируются отмостки, водоотведения и нет вторых рам и дверей. С начала зимы в трех домах порывы. В письме они пишут, что 16 домов хотели сменить управляющую компанию, однако их переход был пресечен мэрией города.

Жильцы считают, что местные чиновники преднамеренно допускают конфликтную ситуацию, способную нанести ущерб авторитету органу власти, а также оказывают предпочтение УК, и не защищают интересы собственников, как слабую сторону. «Таким образом, мы думаем, что указанные в нашем обращении госслужащие уверены в своей безнаказанности и тем самым вызывают недоверие ко всем органам власти, порочащим честность и справедливость», - пишут жильцы домов.

Генерального директора жильцы обвиняют в некомпетентности и неспособности защищать интересы граждан.

В конце письма жители просят провести всестороннюю проверку в отношении нескольких чиновников города и генерального директора управляющих компаний. Подписи под обращением поставили более 50 жильцов многоквартирных домов.