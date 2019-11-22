telegr wh call

Новости

Жители Находки узнали всё о Владивостокской крепости

22 Ноябрь 2019, 15:01

Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась

22 Ноябрь 2019, 15:00

Новые хоккейные коробки появились в Находке

22 Ноябрь 2019, 14:47

«Чушь какая-то»: Путин недоволен нововведением для водителей

22 Ноябрь 2019, 14:45

Борис Кубай: «Нужно быть предельно осторожными»

22 Ноябрь 2019, 14:35

Толстый кот стал героем московского метро

22 Ноябрь 2019, 14:33

Рособрнадзор высказался против сдачи ЕГЭ

22 Ноябрь 2019, 14:09

Педагоги обучают новым профессиям жителей Находки старшего возраста

22 Ноябрь 2019, 13:57

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Жители Находки узнали всё о Владивостокской крепости

фото

Приморский музей имени Арсеньева, музей-заповедник «Владивостокская крепость» и Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока провели серию познавательных лекций и организовали выставку «Владивостокская крепость. Групповой портрет» для жителей Находки, сообщает DEITA.RU.

Накануне в городе прошла историческая лекция «Владивостокская крепость – форпост Российской империи на Дальнем Востоке» о роли сооружений обороны в столице Приморья в досоветские годы. Находкинцы узнали о цели создания крепости, её участии в войнах начала XX века. Не обошли на лекции и вопрос современного состояния сооружений, входящих в состав Владивостокской крепости.

Сегодня жители Находки посетили вторую лекцию цикла «Счастливые люди», которая позволила им посмотреть на историю Владивостокской крепости через судьбу отдельных личностей. В ее рамках прошел о жизненном пути строителей и тех людей, благодаря которым в приморской столице появилось это уникальное сооружение. Многие из персонажей оставили значительный след в российской и дальневосточной истории.

Передвижная выставка позволила находкинцам не только познакомиться с историей Владивостокской крепости, но и прочувствовать дух того времени. Представители музеев привезли фотографии, чертежи, рисунки, карты и плакаты той эпохи с крепостью. Исторические артефакты дают понимание уникальности фортификационной системы во Владивостоке. Наиболее значимые экспонаты выставки – два фотоснимка с изображением значимых людей в строительстве крепости и начальника штаба барона Будберга.

Отметим, что лекции для жителей Находки провел кандидат наук, старший научный сотрудник института Истории ДВО РАН Роман Авилов.

Читайте также:

Находка перейдет на газ через два года

Сотни миллионов уйдут на главную беду Приморья, но этого мало

Бизнесмен добавил огня к угольной пыли в Приморье

Популярное

Правительство Медведева отменило дорогую медкомиссию на водительские права

Дешевые билеты получат дальневосточники 30 лет

Крупнейшую парковку столицы закрыли для проезда

Названы 3 метки от автоугонщиков
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...