Жители Находки узнали всё о Владивостокской крепости

Приморский музей имени Арсеньева, музей-заповедник «Владивостокская крепость» и Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока провели серию познавательных лекций и организовали выставку «Владивостокская крепость. Групповой портрет» для жителей Находки, сообщает DEITA.RU.

Накануне в городе прошла историческая лекция «Владивостокская крепость – форпост Российской империи на Дальнем Востоке» о роли сооружений обороны в столице Приморья в досоветские годы. Находкинцы узнали о цели создания крепости, её участии в войнах начала XX века. Не обошли на лекции и вопрос современного состояния сооружений, входящих в состав Владивостокской крепости.

Сегодня жители Находки посетили вторую лекцию цикла «Счастливые люди», которая позволила им посмотреть на историю Владивостокской крепости через судьбу отдельных личностей. В ее рамках прошел о жизненном пути строителей и тех людей, благодаря которым в приморской столице появилось это уникальное сооружение. Многие из персонажей оставили значительный след в российской и дальневосточной истории.

Передвижная выставка позволила находкинцам не только познакомиться с историей Владивостокской крепости, но и прочувствовать дух того времени. Представители музеев привезли фотографии, чертежи, рисунки, карты и плакаты той эпохи с крепостью. Исторические артефакты дают понимание уникальности фортификационной системы во Владивостоке. Наиболее значимые экспонаты выставки – два фотоснимка с изображением значимых людей в строительстве крепости и начальника штаба барона Будберга.

Отметим, что лекции для жителей Находки провел кандидат наук, старший научный сотрудник института Истории ДВО РАН Роман Авилов.