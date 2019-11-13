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Жители некоторых столичных домов останутся без света и воды - адреса
Некоторые дома Владивостока останутся без холодной воды и электроэнергии в среду, 13 ноября, сообщает DEITA.RU.
По данным Приморского водоканала, с трех часов ночи до 23 часов 45 минут по местному времени холодной воды не будет по следующим адресам:
пр. 100 лет Владивостоку, 145, 145а, 147, 149, 151 153, 153а, 155.
Аренского, 1-85, 2-84.
Байдукова, 4, 4а, 4б, 6.
Белякова, 5а, 7а.
Вертолетная.
Глинки, 1-29, 2-30.
Демьяна Бедного, 1-19.
К сожалению, это не все дома, в которых не будет сегодня воды. С 9 до 19 часов холодного водоснабжения не будет в следующих здания:
Бестужева, 13, 15, 15а, 19, 20-28, 21-25, 29, 31, 32.
Посьетская, 3а, 5, 9, 11.
Станюковича, 28, 28а, 29а.
МУПВ ВПЭС предупреждает, что на 15 улицах не будет света.
Екатерина Брязгунова