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Жители некоторых столичных домов останутся без света и воды - адреса

дом, квартира, ванная, раковина, вода

Некоторые дома Владивостока останутся без холодной воды и электроэнергии в среду, 13 ноября, сообщает DEITA.RU.

По данным Приморского водоканала, с трех часов ночи до 23 часов 45 минут по местному времени холодной воды не будет по следующим адресам:

пр. 100 лет Владивостоку, 145, 145а, 147, 149, 151 153, 153а, 155.

Аренского, 1-85, 2-84.

Байдукова, 4, 4а, 4б, 6.

Белякова, 5а, 7а.

Вертолетная.

Глинки, 1-29, 2-30.

Демьяна Бедного, 1-19.

К сожалению, это не все дома, в которых не будет сегодня воды. С 9 до 19 часов холодного водоснабжения не будет в следующих здания:

Бестужева, 13, 15, 15а, 19, 20-28, 21-25, 29, 31, 32.

Посьетская, 3а, 5, 9, 11.

Станюковича, 28, 28а, 29а.

МУПВ ВПЭС предупреждает, что на 15 улицах не будет света.

фото

Екатерина Брязгунова

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