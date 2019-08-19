В субботу, 17 августа, жители поселка Анна, входящего в Находкинский городской округ, отпраздновали 91-ю годовщину с основания поселения, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала староста поселения Татьяна Митина, на праздничном концерте выступило два коллектива.

«Для наших жителей мы организовали хороший концерт, где участие приняли наши бабушки – творческий коллектив «Зоренька», также свои номера показали дети из детского садика. После концерта для детей были организованы танцы, а для взрослых танцы прошли вечером», - рассказала староста поселения.

По ее словам, на концерт пришли как местные жители, так и отдыхающие, которые приехали на море. Всего было порядка 70 человек, самым взрослым участником праздника стала 87-летняя жительница села. Также всех жителей поздравили представители местных властей: благодарственные письма передала заместитель начальника территориального управления «Ливадия» Наталья Ерошкина.

«В этом году нам исполнился 91 год со дня основания, поэтому празднование было небольшим по сравнению с прошлогодним юбилеем. Вообще, мы каждый год справляем день основания поселения. Вначале мы планировали провести праздник на улице, где подготовили сцену и украсили ее, однако погода внесла свои коррективы, и концерт перенесли в сельский клуб», - добавила староста поселения.

Отметим, что село Анна входит в состав Находкинского городского округа, был основан в 1928 году как рыболовецкий поселок.

Иван Юрьев