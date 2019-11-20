Жители Приморья активно проходят диспанцеризацию

Примерно 10% жителей Приморья прошли диспансеризацию в этом году в рамках изменения трудового законодательства. Согласно поправкам в ТК РФ, работодатели обязаны давать выходной день для прохождения соответствующего осмотра с сохранением заработной платы, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, всего первый этап диспансеризации в этом году прошли более 196 тысяч приморцев, еще более 34 тысяч – прошли профмедосмотры. По результатам мероприятий у приморцев выявлено более 20 тыс. заболеваний или случаев подозрений на них. Своевременное выявление недугов на стадии медосмотра позволяет провести оперативное лечение без тяжких последствий для организма, отметила замруководителя департамента Тамара Курченко.

По ее словам, большинство приморцев, у которых обнаруживаются какие-либо заболевания по результатам диспансеризации, даже не подозревали об их существовании. Профессиональные медосмотры позволяют выявить различные заболевания крови, органов дыхания, мочеполовой системы и пищеварения, а также диабет и злокачественные образования.

Всего в программе диспансеризации участвуют 55 краевых медучреждений, которые принимают жителей региона не только в будние дни, но и в субботу. Профилактические осмотры в рамках диспансеризации населения проводятся в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Напомним, что ответственность за прохождение диспансеризации лежит и на работодателях, которые обязаны по письменному требованию сотрудников освободить их от работы с сохранением среднего заработка в течение одного рабочего дня раз в три года.