Жители Приморья доедут до Сибири по-новому

Новый поезд начнет курсировать между Омском и Владивостоком уже в декабре 2019 года, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в ИА REGNUM, первый рейс между Сибирью и Дальним Востоком стартует уже 8 декабря. Он начнет свое движение в Омске, а 13 декабря отправится из Владивостока в обратный путь.

«В составе будут несколько видов вагонов – плацкарт, купе и СВ. Однако, поезд №75 отменят, вместо него на БАМ пойдёт поезд № 375 Нерюнгри — Тайшет. По дороге к нему будут прикреплять отдельные вагоны до Москвы», - передает издание.

Так, множество поселков в районе БАМа останется без прямого сообщения с Москвой.

Напомним, недавно DEITA.RU писала о том, что поездки в Китай значительно подорожают на Дальнем Востоке. ФАС уже предложила «задрать» цену билета за проезд по железнодорожному мосту Нижнеленинское – Тунцзян.

Александра Маслова