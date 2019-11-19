Жители Приморья доедут до Сибири по-новому

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Новый поезд начнет курсировать между Омском и Владивостоком уже в декабре 2019 года, сообщает DEITA.RU.
Как отметили в ИА REGNUM, первый рейс между Сибирью и Дальним Востоком стартует уже 8 декабря. Он начнет свое движение в Омске, а 13 декабря отправится из Владивостока в обратный путь.
«В составе будут несколько видов вагонов – плацкарт, купе и СВ. Однако, поезд №75 отменят, вместо него на БАМ пойдёт поезд № 375 Нерюнгри — Тайшет. По дороге к нему будут прикреплять отдельные вагоны до Москвы», - передает издание.
Так, множество поселков в районе БАМа останется без прямого сообщения с Москвой.
Напомним, недавно DEITA.RU писала о том, что поездки в Китай значительно подорожают на Дальнем Востоке. ФАС уже предложила «задрать» цену билета за проезд по железнодорожному мосту Нижнеленинское – Тунцзян.
Александра Маслова