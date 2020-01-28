Жители Приморья на протяжении года кормили себя сами

Приморскстат подготовил данные за 2019 год, где привел статистику производства животных продуктов в регионе, сообщает DEITA.RU.

На протяжении всего года приморцы в личных подсобных хозяйствах произвели более 50% всего объема мяса и 42% молока. Крупные предприятия лидируют только в производстве яиц. Фермерские хозяйства произвели четверть молока и по 12% мяса и яиц от общего объема.

Производство молока увеличили предприятия, фермеры на 5% больше произвели мяса, молока на 7% и яиц на 4%.

За год количество рогатого скота практически не изменилось, на 1 января 2019 года в крае насчитывалось порядка 61,6 тысяч голов, на начало 2020 года их количество составило 61,4 тысяч голов. Количество свиней на 1 января 2019 года в крае насчитывалось 158,8 тысяч, этот год начался с 90 тысяч свиней, их количество уменьшилось на 44%. Подобные цифры последний раз были 8-9 лет тому назад в 2011 и 2012 годах.

Напомним, что начало прошлого года в регионе началось с ящура, который серьезно подкосил количество свиней в регионе. Карантины в некоторых муниципалитетах сняли только в конце 2019 года.

Согласно данным статистической службы на сегодня в крае насчитывается 1,7 млн куриц. В прошлом году значительные финансовые проблемы испытывало предприятие «Дальневосточная птица», которое в итоге объявило себя банкротом. Также под ликвидацию попали и другие предприятия производящие мясо птицы. Отметим, что в прошлом году в среднем одна курица несушка дала 250 яиц в год.

Иван Крышан