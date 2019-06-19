Основные компании, занимающиеся производством мяса птицы в
Приморье, стали участниками процессов банкротства, сообщает DEITA.RU. В
отношении предприятий уже введены конкурсные управляющие.
В процессе ликвидации в настоящее находятся шесть предприятий: ООО «Дальневосточная Птица», ЗАО «Михайловский Бройлер», ООО «Надеждинская Птица», ОАО ПТФ «Надеждинская», ООО «ТД Дальневосточная Птица» и ООО «Хабаровская Птица». Все они зарегистрированы на территории Приморского края, еще одно предприятие, которое могло реализовывать свою продукцию в регионе – ЗАО «Хабаровский Бройлер» - также ликвидируется.
В этом году процесс банкротства начали ООО «ТД Дальневосточная Птица» и ООО «Хабаровская Птица». У остальных предприятий процесс ликвидации начался еще в прошлые годы. В итоге в настоящее время из функционирующих в крае предприятий осталось несколько небольших компаний.
В начале июня статистическая служба Приморья приводила данные, согласно которым выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями за первые четыре месяца этого года сократился на 30%. Так, сократилось производство мяса на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а поголовье птицы уменьшилось на 42%.
Напомним, кризис в производстве курицы начался в прошлом году из-за плохого урожая, который составляет кормовую базу. В итоге цена продукцию стала расти, что отразилось на себестоимости продукции и покупательском спросе.
Иван Крышан