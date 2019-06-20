Приморцы не останутся без курицы рассказали в администрации Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в департаменте лицензирования и торговли Приморского края, на сегодняшний день дефицита замороженного куриного мяса в магазинах и розничных сетях не наблюдается.

«Куриное мясо представлено производителями из Амурской области, Республики Марий Эл, Белгородской области, Белоруссии и других западных регионов России», - подчеркнули в департаменте лицензирования и торговли Приморского края.

Средняя цена за килограмм курицы составляет около 193 рублей. При этом в периоды торговых акций стоимость куриного мяса падает в несколько раз. Подобные акции проводятся с определенной периодичностью. О последней подобной акции сообщалось в середине мая 2019 года, тогда в некоторые сети снизили цену на продукцию в два раза.

Как ранее сообщалось, вопрос снижения цен на продукты питания – один из наиболее актуальных в Приморье. Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что поддержка социально незащищенных категорий граждан – это прямая обязанность власти. Совместные акции проводятся в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Отметим, что за первые четыре месяца 2019 года в Приморье реализовали более 24 тонн мяса, в том числе и курицы. А согласно данным статистической службы Приморского края за первые четыре месяца куриное мясо подешевело на 1,4%.

Иван Крышан