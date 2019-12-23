Жители Приморья спасли дикую кошку от голодной смерти

Истощенная рысь с перебитой лапой от капкана охотников - такого неожиданного гостя увидел один из жителей приморского поселка Чугуевка на своем чердаке. К счастью дикой кошки, хозяином жилого дома оказался не браконьер и теперь за жизнь пятнистой красавицы борются сотрудники МРОО «Центр "Тигр"», сообщает DEITA.RU.

По словам местных жителей, дикое животное заявилось в поселок не из праздного интересна, а по нужде - по воле браконьеров в ближайших лесах еды для рыси не нашлось. Истощенная кошка пошла на запах живности - небольшой собаки, бродящей близ Чугуевки, но потерпела неудачу. Чтобы не замерзнуть насмерть, ослабевшая хищница взяла в лапы последние силы и забралась на чердак сарая в ближайшем дворе.

«Там мы ее и нашли. Еле дышащую, тощую и всю в крови. На лапе - рваная рана от капкана. Разумеется, сразу же было принято решение вызывать Охотнадзор», - рассказывают очевидцы.

Через некоторое время в поселок приехали специалисты ведомства из группы по минимизации конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком. Молодая самка рыси была оперативно отловлена и доставлена для дальнейшей реабилитации в Центр «Тигр».

«Зверю предстоит длительное лечение. Никто не может дать точный прогноз - вернется ли самка в дикую природу или нет, сейчас перед ветеринарами стоит одна задача - не дать животному погибнуть от критического истощения и, по возможности, сохранить раненую лапу», - сообщили в центре отметив, что дикую кошку уже готовят к операции на передней лапе.

«А почему не быть истощению? Тайгу почти вырубили, спилили. Весь лес идет в Китай. Получается, диким зверям нет промысловой базы, нет еды. Еще браконьеры капканы ставят, стреляют зверей, будто есть нечего. Надо запретить любую охоту на зверей», «В Сафари парк рысь Филимон в таком же состоянии прибыл: часть лапы пришлось удалить и раненый глаз не спасли. Больше месяца за жизнь боролся, но сейчас все в порядке. Даже другие рыси приняли его. Дай бог, что бы и эту самочку спасли», - шлют слова поддержки неравнодушные жители Приморья.

Екатерина Цой