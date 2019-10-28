Жители республик хотят, но не могут

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Стало известно, в каких регионах России наблюдается самый большой уровень безработицы. Об этом сообщает DEITA.RU.

По данным Росстата, доля неработающих граждан варьируется в регионах от одной целой и трех десятых процента до чуть более двадцати шести процентов.  

Меньше всего рабочих мест наблюдается в республиках России. Например, Ингушетия перешла рекордный на данный момент показатель безработицы населения - 26,2 процента. За ней следует Чечня с 13,4 процентами безработных, Северная Осетия-Алания - 12,6 процентов, Дагестан - 11,7 процентов, Тыва - 10,7 процентов и Алтай - 10 процентов.  

Наиболее благоприятная ситуация на рынках труда отмечается в «конституционной» и «культурной» столицах России - только 1,4 процентов жителей Санкт-Петербурга сидят дома без работы и 1,3 процента москвичей. За ними следуют ЯНАО и Ханты-Мансийск - с 2,1 и 2,9 процентами соответственно.

В целом эксперты отметили, что в августе средняя численность безработных россиян составила 4,3 процента. Отмечается, что данный показатель сократился на 0,3 процента по сравнению с прошлым годом.  

Средний возраста россиян, оставшихся по не уточняющимся причинам без рабочего места, равняется примерно тридцати пяти с половиной годам.

Екатерина Цой

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