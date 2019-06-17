Непогода внесла коррективы в планы и быт сахалинцев, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Сахалинэнерго.

Крупнейшая энергетическая компания Сахалина занимается устранением последствий стихии, силы который повредили линии электропередачи сегодня, 17 июня. В ремонтных работах задействованы 38 человек и 14 единицы техники.

По информации компании, уже удалось восстановить электроснабжение в шести населённых пунктах в южных районах острова.

В целом, при прохождении непогоды, которая сопровождается дождем и ветром, произошло 16 отключений линий электропередачи напряжением 6-10 кВ.

Сахалинские энергетики отметили, что планируют восстановить снабжение во всех населённых пунктах к 17.00 по местному времени 17 июня.

Также специалисты просит граждан соблюдать осторожность, не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов.

Дмитрий Шевченко