Работу нового портала оценили на брифинге правительства Сахалинской области, сообщает DEITA.RU.

По словам заместителя председателя региона Вячеслава Аленькова, новый интернет-портал уже позволил ликвидировать 11 несанкционированных свалок. Именно мусор стал одной из самых обсуждаемых тем на портале. В Южно-Сахалинске до середины августа планируется установить 171 площадку для контейнеров закрытого типа, к началу зимы их количество увеличится ещё на 204 пункта.

Сайт и мобильное приложение запустили в работу ещё в конце мая текущего года. Программа позволяет доступным образом, без лишних бюрократических проволочек сообщать о существующих проблемах. Более того, у сахалинцев есть возможность и проконтролировать исполнение собственной просьбы. Ответ по озвученной проблеме приходит уже через десять дней, тогда как отклик на официальный запрос следует ожидать не менее месяца.

Портал «Сахалин.Онлайн» имеет понятную структуру и разделён на несколько тематических блоков. Транспортная сеть, социальное обслуживание, сфера труда и занятости, дорожная инфраструктура, вопросы ЖКХ и многое другое доступно для обсуждения жителям региона.

Пройдя регистрацию на портале, любой желающий получает возможность известить власти о том или ином недочёте. Большая кнопка «Сообщить о проблеме» не позволит пользователю ресурса пройти мимо.

Более того, власти региона активно советуются с жителями области в вопросах обустройства новых общественно важных объектов, таких как строительство новой прогулочной зоны или благоустройство того или иного сквера. В специальном разделе «Чего хочет Сахалин?» островитяне могут предлагать свои новые идеи и проекты для реализации на территории края.

Чуть менее двух тысяч пользователей прошли регистрацию с момента внедрения проекта, приложение для смартфона установили 2310 человек. За время работы интерактивной платформы, поступило чуть менее тысячи обращений. Большинство из них уже обработано, пользователи успели получить обратную связь по своим запросам.

Софья Корф