Жители Сахалина смогут в комфорте проверить здоровье полости рта

Благодаря пяти новым стоматологическим экипажам жители Сахалина и Курильских островов смогут в удобстве пройти стоматологическую проверку, сообщает DEITA.RU.

Ранее сахалинцам, проживающим в отдалённых сёлах, приходилось проезжать десятки километров, для того чтобы записаться на приём к стоматологу. В подобных условиях у пациента уходил целый день на посещение стоматологии.

На сегодняшний момент Анивский, Долинский, Томаринский, Тымовский и Курильский районы ожидают поступления пяти передвижных стоматологических кабинетов. Они представляют собой автомобиль, фургон которого сконструирован из специального изотермического материала. Внутри автомобилей поддерживается комфортная температура за счёт автономной системы отопления. Помимо этого, в качестве резервного источника электроснабжения можно использовать генератор. В режиме плановой работы передвижной комплекс питается от фельдшерско-акушерского пункта.

Аппаратура, размещённая в спецмашине, находится на высоком уровне. Визиограф и стоматологическая установка отвечают медицинским требованиям. Помимо аппаратного оснащения, в комплексе есть всё для того, чтобы начать работу с пациентами, в том числе и расходные материалы.

До недавнего времени на Сахалине вели работу лишь два подобных комплекса, в конце сентября на остров поступили ещё пять экипажей. Комплексы уже активно эксплуатируются в Холмском, Углегорском, Поронайском, Смирныховском и Охинском районах.

Стоит отметить, что благодаря инициативам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, работу областной стоматологии удалось успешно перестроить. В регистратуре разместили больше работников, а также открыли дополнительный кабинет для пациентов с острой болью. Меры позволили вдвое сократить время ожидания в очереди. Кроме того, записаться на приём к стоматологу можно просто позвонив по единому номеру «1-300».

Реформа всей сферы здравоохранения проходит под контролем губернатора. В текущем году на медицину в регионе было выделено более 34 миллиардов рублей.

Софья Корф