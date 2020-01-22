Жители Снеговой Пади возмущены ситуацией с автобусами

«Военный» район для многих – место, откуда не выбраться и куда не приехать, сообщает DEITA.RU.



Снеговая Падь, которую можно назвать новым районом Владивостока весьма условно, все еще является источником многочисленных жалоб местных жителей на изоляцию от «Большого города». Очередной пост в фейсбуке только добавляет красок общей картине.

Пользователь соцсети, зарегистрировавшаяся под именем Te Ona, рассказала о неудачной попытке попасть с остановки «Рынок» в поликлинику, расположенную в Снеговой Пади. По ее словам, автобус на маршруте №95 приехал только через час ожидания, и время записи к врачу на тот момент давно прошло. Онлайн-отслеживание показало, что из пяти вышедших на маршрут автобусов два направляются в центр, а три находятся в пределах Пади.

«Потрясающая организация перевозок со стороны ВПОПАТа, диспетчерского центра и управления транспорта. В Снеговой Пади находятся и детская, и взрослая поликлиники, которые работают с 8 утра, а попасть в них в это время не получается никак», – пишет жительница Владивостока, добавляя, что «ситуация уже пахнет заявлением в прокуратуру и ФАС».

Специалисты городской администрации ответили на запрос DEITA.RU по поводу этой ситуации. Как было отмечено, на сегодняшний день на маршруте работает 6 новых больших автобусов вместо двух малого класса, как было раньше. И в среднем интервал движения между ними составляет 15 минут.

«Долгое ожидание автобуса порой возникает из-за автомобильных пробок. Автопредприятие приносит пассажирке свои извинения, здесь очень надеются, что больше такого длительного ожидания не случится. В случае отсутствия автобуса на линии можно звонить в управлении транспорта по тел. 2614-334», – подчеркнули в мэрии.

Комментарии самих жителей района разнятся. Если кто-то жалуется, что порой по адресу невозможно дождаться даже такси, что уж говорить об общественном транспорте, то есть и мнение о стабильном интервале в те самые 10-15 минут.

Сейчас автобусная сеть города находится в состоянии реконструкции. Первый обновленный вариант был представлен в конце ноября 2019 года, но возмущение горожан привело к формированию второго, опубликованного 17 ноября.

Наталия Лебедева