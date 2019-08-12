Жилой район Владивостока превратился в настоящую мусорную свалку, сообщает DEITA.RU.



Кошмар творится не только на популярных приморских пляжах, где большое количество отходов можно «спихнуть» на отдыхающих. Свалка образовалась во дворе жилого дома по адресу ул. Гризодубовой, 53 и 51.

Домочадцы обратились в редакцию за помощью, терпению пришел конец. Мусор с территории не вывозили больше месяца, а если брать в расчет духоту, которая стояла в Приморье несколько недель, можно предположить, что окна в этих домах давно не открывали.

А помочь людям ответственные лица УК "фрунзенского района" не могут, вернее, они даже не реагируют на крики о помощи. Только вот квитанции, которые приходят в почтовые ящики как часы, местные жители исправно оплачивают.

Напомним, что мусорная реформа грядет в Приморском крае. В регионе уже в следующем году планируют ввести раздельный сбор мусора.

Екатерина Кононенко