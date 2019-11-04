Жители столицы увидели черный дым над городом

В пригороде Владивостока загорелось жилое строение. По информации паблика dps_vl, возгорание произошло в одном из коттеджей на Седанке, сообщает DEITA.RU.

В паблике отмечается, что первыми «черный дым» зафиксировали горожане на Некрасовской улице. Поначалу очевидцы полагали, что горит один из домов на Второй речке. Однако вскоре ситуация прояснилась.

Пока что устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Отметим, что в среду среди жителей Владивостока появились тревожные сообщения о том, что клубы черного дыма заполнили все небо в районе Второй речки.

Однако, представители краевого МЧС отметили, что ситуация находится под контролем, и это всего лишь горение автомобильных покрышек. Пожарные начали тушение через шесть минут после сообщения о пожаре. Пламя удалось ликвидировать в течение 10 минут.

«Было очень много покрышек, площадь пожара – 20 квадратных метров», - отметил представитель ведомства.

Александра Маслова