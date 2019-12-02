telegr wh call

Новости

Россияне могут забыть про пенсии

2 Декабрь 2019, 11:30

Снег ждут во Владивостоке в ближайшие часы

2 Декабрь 2019, 11:15

«Какая жизнь, такая и елка»: самый бюджетный вариант

2 Декабрь 2019, 11:00

Жители Уссурийска подарят имя новой арене

2 Декабрь 2019, 10:58

Охотнадзор: приморец оклеветал тигра

2 Декабрь 2019, 10:45

"Таксист не понял" - горожане возмущаются перевозками

2 Декабрь 2019, 10:30

Водопользователей слили в реестр

2 Декабрь 2019, 10:15

Россияне станут платить больше алиментов

2 Декабрь 2019, 10:00

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Жители Уссурийска подарят имя новой арене

каток по размеру

Имя новой Ледовой арене в городе Уссурийск дадут местные жители. Администрация округа инициировала проведение социологического опроса для того, чтобы каждый желающий смог внести свой вклад в название спортивного учреждения, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что предложить свой вариант имени арены, которая в ближайшее время будет построена на улице Краснознаменная, 157, горожане могут до шестого декабря текущего года.

«Имя Ледовой арене будет выбрано из наиболее популярных и интересных вариантов, которые пришлют гости и жители Уссурийска», - отметили в администрации городского округа.

Участников опроса не ограничивают в фантазии: название учреждение может быть связанно с каким-то конкретным человеком, историческим действием, городским событием, спортивными достижением страны, а может быть и просто красивым словом.

«Варианты и пожелания принимаются сотрудниками городской администрации на электронную почту usmolpol@adm-ussuriisk.ru или официальных социальных сетях округа. Важно помнить, что ваш голос был учтен, необходимо в теле письма сделать пометку «Предложение по названию крытого тренировочного катка»», - рассказали в мэрии.

Кстати, первая Ледовая арена Уссурийска носит имя героя боевых действий подполковника Романа Клиза, который погиб в две тысячи восьмом году на войне в Ингушетии, выполняя служебное задание. В память о герое Уссурийска в городе ежегодно проводят Дальневосточный хоккейный турнир в старой Ледовой арене.   

Екатерина Цой

Читайте также:

Приморцы возмущены укладкой асфальта в мороз

Главную елку устанавливают в столице

Школы Владивостока получили новые хоккейные коробки и стадионы

Популярное

Пропавший катер найден в Японском море

Когда покупать доллар перед Новым годом, сказал эксперт

«Что не указ, то маразм» — предложение министру разгневало россиян

Мощный взрыв прогремел у торгового цента в Приморье
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...