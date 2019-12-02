Новости
Россияне могут забыть про пенсии
2 Декабрь 2019, 11:30
Снег ждут во Владивостоке в ближайшие часы
2 Декабрь 2019, 11:15
«Какая жизнь, такая и елка»: самый бюджетный вариант
2 Декабрь 2019, 11:00
Жители Уссурийска подарят имя новой арене
2 Декабрь 2019, 10:58
Охотнадзор: приморец оклеветал тигра
2 Декабрь 2019, 10:45
"Таксист не понял" - горожане возмущаются перевозками
2 Декабрь 2019, 10:30
Водопользователей слили в реестр
2 Декабрь 2019, 10:15
Россияне станут платить больше алиментов
2 Декабрь 2019, 10:00
Жители Уссурийска подарят имя новой арене
Имя новой Ледовой арене в городе Уссурийск дадут местные жители. Администрация округа инициировала проведение социологического опроса для того, чтобы каждый желающий смог внести свой вклад в название спортивного учреждения, сообщает DEITA.RU.
Отмечается, что предложить свой вариант имени арены, которая в ближайшее время будет построена на улице Краснознаменная, 157, горожане могут до шестого декабря текущего года.
«Имя Ледовой арене будет выбрано из наиболее популярных и интересных вариантов, которые пришлют гости и жители Уссурийска», - отметили в администрации городского округа.
Участников опроса не ограничивают в фантазии: название учреждение может быть связанно с каким-то конкретным человеком, историческим действием, городским событием, спортивными достижением страны, а может быть и просто красивым словом.
«Варианты и пожелания принимаются сотрудниками городской администрации на электронную почту usmolpol@adm-ussuriisk.ru или официальных социальных сетях округа. Важно помнить, что ваш голос был учтен, необходимо в теле письма сделать пометку «Предложение по названию крытого тренировочного катка»», - рассказали в мэрии.
Кстати, первая Ледовая арена Уссурийска носит имя героя боевых действий подполковника Романа Клиза, который погиб в две тысячи восьмом году на войне в Ингушетии, выполняя служебное задание. В память о герое Уссурийска в городе ежегодно проводят Дальневосточный хоккейный турнир в старой Ледовой арене.
Екатерина Цой