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Жители Владивостока активно пользуются бесконтактным методом оплаты в транспорте

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Менее чем за шесть месяцев 2020 года горожане побили рекорд за весь прошлый год

В текущем году жители Владивостока оплатили свыше 8 миллионов поездок в общественном транспорте при помощи безналичной оплаты, сообщает ИА DEITA.RU.

При помощи банковских карт, брелоков, браслетов, смартфонов и транспортных карт горожане оплатили 8 292 518 поездок. Данный показатель превысил количество поездок, оплаченных при помощи безналичной оплаты в 2 раза по сравнению с 2019 годом. Во многом таких цифр удалось достичь благодаря тому, что власти города плотно занялись оснащением общественного транспорта Владивостока терминалами безналичной оплаты. Это коснулось всех транспортных средств города – автобусов, трамваев, троллейбусов и фуникулёра.

Однако данный показатель далеко не предел, как отмечают в управлении транспорта городской администрации. Меры по препятствию распространения коронавирусной инфекции нового типа внесли свои коррективы, пассажиропоток значительно снизился, поэтому количество поездок, оплаченных при помощи безналичной оплаты, так же показало тенденцию к резкому снижению. Например, в марте было зафиксировано 2,9 млн поездок, тогда как как в апреле лишь 1,4 млн поездок, оплаченных безналичным способом. В мае данный показатель снизился до 1,3 млн.

Однако, после отмены ограничительных мер ожидается не только возобновление количества таких поездок, но и возрастание показателей.

В МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» напомнили о привилегиях, которыми могут воспользоваться держатели банковских карт платежной системы «Мир». Для таких пассажиров предусмотрены скидки – например, при оплате данной картой, поездка в автобусе будет стоить лишь 23 рубля вместо 28, а в трамвае, троллейбусе и на фуникулёре скидка составит также 5 рублей, пассажир заплатит 15 рублей вместо двадцати.

При таких объёмах оплаты безналичным способом, власти города сообщают, что ближайшее время не планируется отказ от оплаты проезда за наличные деньги, на данный момент в транспорте можно заплатить как безналичным способом, так и за наличные деньги.

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