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Жители Владивостока будут платить за ЖКХ другие суммы
С января 2020 года жители краевого центра получат новые расценки по оплате коммунальных услуг, сообщает DEITA.RU.
Постановление опубликовала администрация города на своем официальном сайте. Отмечается, что изменение цен связано с индексацией роста цен на товары, а также с началом работы краевого экологического оператора.
Отмечается, что общая сумма платежей за ЖКХ может снизиться – в первую очередь, за счет сокращения расходов на вывоз ТБО. Однако, если на жилплощади прописана большая семья, то расходы, напротив, значительно вырастут.
В среднем жильцы многоквартирного дома с канализацией, водоснабжением и отоплением будут платить около 12,14 рублей за квадратный метр. Кроме того, отдельной статьей идет оплата ремонта общедомового имущества – 5,6 рублей за квадратный метр. В итоге стоимость будет составлять около 17,7 рублей за метр.
Отметим, что ранее экологический оператор говорил о том, что за оплату КУ будет единая ставка – 80 рублей за человека, однако, такого нововведения пока нет.
Александра Маслова