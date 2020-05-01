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Жители Владивостока не ждут больших зарплат
Зарплатные ожидания большинства россиян заметно снизились
Зарплатные ожидания жителей Владивостока снизились на 17% - с 77 тысяч рублей в прошлом году до 64 – в нынешнем, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на исследование дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование жизни».
Так, зарплатные ожидания жителей приморской столицы снизились сильнее, чем в остальных исследуемых городах. При этом, горожане все чаще начинают откладывать деньги – на отдельные нужды и на «черный день».
При этом оценка справедливой зарплаты у приморцев превышает среднюю оценку по стране – обычно россияне называют «справедливым» доход около 60 тысяч рублей.
- Зарплатные ожидания россиян снизились в 35 из 37 городов, в которых проводился опрос, в том числе, во Владивостоке. В различных городах средний размер справедливой и достаточной заработной платы изменился по-разному. Помимо Владивостока больше всего зарплатные ожидания россиян снизились в Москве и Тюмени. Выросли оценки у жителей Рязани и Набережных Челнов, - пояснили специалисты.
Отметим, что высокие требования связаны также с дорогой жизнью в городе – цены на большинство продуктов питания и услуги во Владивостоке зачастую очень заметно превышают московские.