Жители Владивостока остались без депутата, обещавшего построить мост

Во вторник, 28 января, депутаты Законодательного Собрания Примосркого края на комитете по регламенту, депутатской этике и организации работы рассмотрели заявление своего коллеги Евгения Костюкова о сложении полномочий, сообщает DEITA.RU.

Вопрос был рассмотрен на комитете, который рекомендовал Законодательному собранию принять отставку народного избранника. Следующее заседание состоится 29 января, однако пока в повестку заседания данный вопрос не включен.

По официальной версии заявление было написано по собственному желанию. Напомним, что депутат долгое время не появлялся на заседаниях и не принимал участие в работе комитета. С марта месяца он находится в федеральном розыске. Ранее в его компаниях работающих в Хабаровске прошли обыски силовых ведомств.

В Законодательное Собрание Евгений Костюков был избран в 2018 году по №9 мандатному округу (Первореченский и Советский район Владивостока). Одним из основных его предвыборных обещаний было строительство моста через Вторую речку, который должен был соединить улицы Гамарника и Бородинская.

Если Законодательное Собрание оперативно примет отставку своего коллеги, то по его мандатному округу могли бы пройти досрочные выборы. Однако, дополнительные выборы не назначаются и не проводятся, если в результате этих выборов депутат не может быть избран на срок более одного года до окончания срока, на который было избрано Законодательное Собрание Приморского края. Следовательно, с большой долей вероятности можно сказать, что один депутатский мандат останется "ничейным" до осени 2021 года. В этом созыве он станет третьим по счету, кто останется без мандата, ранее свои полномочия сложил Валерий Кан, а Руслан Маноконов был осужден за мошенничество и получил реальный срок.

Иван Крышан