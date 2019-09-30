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Жители Владивостока прошли в костюмах тигров по центральным улицам
30 Сентябрь 2019, 13:02
Жители Владивостока прошли в костюмах тигров по центральным улицам
30 Сентябрь 2019, 13:02
В последнее воскресенье сентября жители и гости Владивостока в 20-й раз отметили краевой праздник «День тигра», сообщает DEITA.RU.
В праздничной колоне прошло более 12 тысяч человек, представляющих более 100 общественных, государственных и коммерческих организаций. Однако наибольшее число участников колоны – это жители и гости Владивостока. Шествие спустилось по Океанскому проспекту с Покровского парка на Центральную площадь, где их приветствовали губернатор Приморья Олег Кожемяко и руководитель аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко.
По словам Константина Чуйченко, сохранение амурского тигра личная инициатива президента РФ Владимира Путина, а на протяжении последних шести лет госслужащие всех уровней работают над сохранением и преумножением популяции животного.
Как отметили сами горожане, для них участие в празднике традиционное.
«Мы более 10 лет принимаем участие в Дне тигра, традиционно в этот день мы наносим грим или одеваем что-нибудь красивое и полосатое. Отрадно, что это наш собственный праздник, нашего города и края, благодаря которому мы можем проявить свою активность в защите тигров», - рассказала горожанка Алена.
Напомним, что в 1999 году впервые во Владивостоке был проведен фестиваль День тигра, который сразу же полюбили жители и гости города. Через девять лет праздник получил статус краевого. Отметим, что за это время популяция амурских тигров выросла в два раза до 600 особей, наибольшее количество тигров проживает в Приморье.
Иван Крышан