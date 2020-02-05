Жители Владивостока смогут приобрести приморские овощи на городской ярмарке

Приобрести приморские огурчики и помидоры можно будет на общегородской ярмарке, вероятно и не одной, сообщает ИА DEITA.RU. Минпромторгу совместно Минсельхозом в Приморском крае поручено организовать общегородскую ярмарку, на которой будут представлены товары местного производства по доступным ценам.



«Это морковь, капуста, свекла, весь борщевой набор, помидоры, огурцы – тепличное хозяйство. На данный момент рассматривается вопрос – будет ли организована одна точка, или несколько. Вместе с администрацией города у нас будет проведено отдельное совещание, для того, чтобы посмотреть возможность осуществления таких продаж в каждом районе города», - отметила Елена Коваль, заместитель министра промышленности и торговли Приморского края.

Стоит отметить, что ситуация с необоснованным повышением цен на овощи сильно озадачила приморцев. Для того, чтобы рассматривать жалобы на недобросовестных торговцев, правительство Приморского края организовало горячую линию, и многие приморцы успели ею воспользоваться.

«Нам жители звонят с самого утра, телефон горячей линии раскалён, сотрудники только и делают, что отвечают на телефонные звонки. Мы сейчас всю информацию обобщим, и будем думать о том, как проводить проверки. Самостоятельно проводить мониторинг, или совместно с антимонопольным управлением, может быть просто к Ветнадзору направить информацию о качестве, потому что идут звонки самого разного характера», - рассказала Елена Коваль.

Стоит отметить, что при направлении жалобы, следует учитывать регион производства овощей. Если морковь или огурцы привезли издалека, резонно, что стоимость будет отличаться в большую сторону. При этом завышение цен на товары из Приморья или соседнего Китая – неприемлемо.