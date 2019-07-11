Администрация города и ГИБДД решили запретить парковку у «тысячекоечной» больницы. Это значит, что теперь больным людям придется идти в больницу пешком в сопку несколько сотен метров, сообщает DEITA.RU.



Администрация Владивостока выпустила новый пресс-релиз, в котором сообщила горожанам о том, что в ближайшее время запретит парковку у владивостокской клинической больницы №2 («тысячекоечная больница»). Сообщается, что знаки, запрещающие парковку появятся на улице Русской, от дома №55б до дома №57 стр 8. Помимо штрафов за парковку в этом месте автолюбителям придется забирать машины со штрафстоянки: в зоне будут действовать и знаки фотовидеофиксации, и «Работает эвакуатор».





По сообщению мэрии, такое решение принято из-за того, что водители скорой помощи жалуются на то, что к больнице невозможно нормально проехать.

Но горожане с решением мэрии не согласны. Известный юрист Галина Антонец написала пост в «Фейсбуке» - о запрете парковки у больницы.

«Нет предела беспределу», – так начинается сообщение.

По словам Галины, «тысячекоечная» больница - это объект, который находится в стороне от жилых домов, к тому же - еще и на вершине сопки.

«Если люди паркуются там, это значит, они или привезли больного человека, или сами больны, или приехали навестить больного. То есть туда просто так ради кальяна покурить или просто постоять не приезжают. Очень часто туда едут, потому что скорую ждать дольше», – пишет Галина Антонец.

Жительница Владивостока также рассказала свои истории связанные с посещением этой больницы: она решила не ждать скорую и приехать в больницу с острым приступом на машине. Охрана не пропустила авто на территорию, так что женщине пришлось пешком идти в гору 300 метров. В тот день ее сразу отправили на операцию. Еще одна история - о том, как муж нес на руках корчившегося от боли ребенка. Охрана также не пустила на территорию, поэтому идти пришлось от самой нижней стоянки.

«Маленькая стоянка вдоль дороги (далеко очень от входа в больницу) забита всегда машинами. Бросаешь где можешь. Пофиг на штрафы и эвакуаторы. Вопрос здоровья, а иногда и жизни. То, что скорая не может проехать из-за того, что кто-то припарковался как идиот – это плохо. Это не допустимо. Но тот, кто вместо того чтобы создать нормальные условия для посетителей больницы, делает еще хуже для них, запрещая стоянку вдоль дороги, еще больший идиот», – написала Галина Антонец.

На новость тут же отреагировали и другие горожане:

«Люди вообще-то в больницу приезжают, а не кальян покурить. Где можно ставить тогда?»

«Наверное, *** [нечего] болеть и валяться в больнице - помирайте дома рядом с парковкой»

«Сделали подарок эвакуаторщикам, кто ещё не понял»

Елена Миронова