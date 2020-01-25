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Жительница Приморья взяла чужие деньги из банкомата
Житель Уссурийска обратился в полицию с заявлением о денежной краже. Мужчина забыл в банкомате 25 тысяч рублей – и лишился их, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в полиции Уссурийска, заявитель снял 25 тысяч с карты, забыл их в банкомате и уехал. Когда он вернулся за деньгами спустя время – их не оказалось на месте.
Подозреваемую нашли благодаря камерам наблюдения. Выяснилось, что 53-летняя горожанка увидела купюры в зоне выдачи банкомата, не растерялась и забрала их. Полиции злоумышленница призналась, что хотела потратить их на личные нужды.
Деньги вернули хозяину. Сейчас жительница Приморья находится под подпиской о невыезде. Заведено уголовное дело.
Напомним, что подобные случаи нередки в Приморье. Полиция предупреждает, что забытые в банкомате деньги нельзя трогать. Если вы увидели подобное – лучше сразу вызывать полицию, или обратиться в ближайшее отделение банка.
Александра Маслова