Жительница Приморья взяла чужие деньги из банкомата

Житель Уссурийска обратился в полицию с заявлением о денежной краже. Мужчина забыл в банкомате 25 тысяч рублей – и лишился их, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в полиции Уссурийска, заявитель снял 25 тысяч с карты, забыл их в банкомате и уехал. Когда он вернулся за деньгами спустя время – их не оказалось на месте.

Подозреваемую нашли благодаря камерам наблюдения. Выяснилось, что 53-летняя горожанка увидела купюры в зоне выдачи банкомата, не растерялась и забрала их. Полиции злоумышленница призналась, что хотела потратить их на личные нужды.

Деньги вернули хозяину. Сейчас жительница Приморья находится под подпиской о невыезде. Заведено уголовное дело.

Напомним, что подобные случаи нередки в Приморье. Полиция предупреждает, что забытые в банкомате деньги нельзя трогать. Если вы увидели подобное – лучше сразу вызывать полицию, или обратиться в ближайшее отделение банка.

Александра Маслова