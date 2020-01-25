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6 Декабрь 2019, 18:15

Жительница Приморья взяла чужие деньги из банкомата

банк, банкомат

Житель Уссурийска обратился в полицию с заявлением о денежной краже. Мужчина забыл в банкомате 25 тысяч рублей – и лишился их, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в полиции Уссурийска, заявитель снял 25 тысяч с карты, забыл их в банкомате и уехал. Когда он вернулся за деньгами спустя время – их не оказалось на месте.

Подозреваемую нашли благодаря камерам наблюдения. Выяснилось, что 53-летняя горожанка увидела купюры в зоне выдачи банкомата, не растерялась и забрала их. Полиции злоумышленница призналась, что хотела потратить их на личные нужды.

Деньги вернули хозяину. Сейчас жительница Приморья находится под подпиской о невыезде. Заведено уголовное дело.

Напомним, что подобные случаи нередки в Приморье. Полиция предупреждает, что забытые в банкомате деньги нельзя трогать. Если вы увидели подобное – лучше сразу вызывать полицию, или обратиться в ближайшее отделение банка.

Александра Маслова

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