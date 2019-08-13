Женщине из дальневосточной столицы пришлось избавиться от 18 четвероногих друзей по решению суда, сообщает DEITA.RU.

Как пояснили в Управлении ФССП России по Приморскому краю, жители многоквартирного дома настолько устали от бесконечного шума и вони в одной из квартир, что были вынуждены обратиться в суд. Суд им казался единственной мерой, которая могла бы хоть как-то повлиять на ситуацию. Никакие разговоры с владелицей собак, а их насчитывалось около 20, так и не привели к желаемому результату.

В итоге суд постановил: собак выселить из квартиры. Однако хозяйка никаким образом не стала выполнять требование государственного органа. Тогда в дело вмешались судебные приставы, которые вручили 55-летней женщине исполнительный лист, в котором ее привлекли к ответственности за соблюдения требований суда.

В итоге гражданке пришлось отказать от содержания собак и определить их в другие места.

Екатерина Брязгунова