Жительница Уханя поделилась лайфхаком – как пройти контроль с вирусом

Жительница уже закрытого на карантин города улетела во Францию, сообщает DEITA.RU.



Из-за вспышки коронавируса в Китае местные власти ограничили выезд из нескольких городов. В их числе Ухань – тот самый, в котором зафиксировали первый случаи заболевания. Однако огромному количеству жителей города удалось уехать из него до введения ограничений.

Как пишет ТАСС, жительница Уханя улетела из родного города в Париж. При этом женщина почувствовала себя плохо: у нее поднялась температура и начался кашель. Однако женщина подумала, что ничего страшного в этом нет, да и тратить время на обследования в Париже ей не хотелось. Поэтому перед прохождением контроля она просто выпила жаропонижающее. Женщину, возможно зараженную опасным вирусом, пропустили во Францию.

Помимо того, что жительница Уханя прошла контроль обманом, она еще начала делиться этим лайфхаком в соцсетях. Возмущенные граждане пожаловались в посольство Китая во Франции. Те обещали связаться с женщиной. Чем закончилась история, неизвестно.

От коронавируса, ранее неизвестного человечеству, уже умерли 26 человек. Более 800 заболели.

Елена Миронова