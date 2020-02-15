Жительница Владивостока пожаловалась на воровство от банкомата

Жительница дальневосточной столицы рассказала о возмутительной ситуации, которая произошла с ней, сообщает ИА DEITA.RU. У женщины возникли сложности с банкоматом.



Как рассказала автор поста в паблике revizor_vdk, она пыталась положить деньги на карту одного банка через банкомат другого. В результате деньги на счет так и не пришли: банкомат «завис» и забыл про внесенные наличные.

Однако ситуация превратилась в безвыходную, когда оба банка отказали женщине в зачислении средств на карту. О какой сумме идет речь, неизвестно.

Комментаторы предложили звонить на номер головного офиса того банка, которому принадлежит банкомат. Когда инкассация вскроет сейф, то разница зачислится на счет. Если нет – рекомендуют жаловаться в Центробанк.