Новости
Жительница Владивостока пожаловалась на воровство от банкомата
15 Февраль 2020, 07:15
Прогноз погоды на субботу во Владивостоке опубликован
15 Февраль 2020, 06:30
Зеленский рассказал о планах на границу с Крымом
15 Февраль 2020, 05:45
Путин объяснил поправку в Конституцию о генпрокуроре
15 Февраль 2020, 05:00
Суд не хочет отправлять вернувшихся из Китая на принудительный карантин
15 Февраль 2020, 04:15
Защиту от скрутки пробега придумала «Единая Россия»
15 Февраль 2020, 03:30
Парковки станут бесплатными для новой категории граждан
15 Февраль 2020, 02:45
«Закон о техосмотре» готов: россиян ждут огромные штрафы
15 Февраль 2020, 01:15
Жительница Владивостока пожаловалась на воровство от банкомата
Женщине так и не вернули деньги
Жительница дальневосточной столицы рассказала о
возмутительной ситуации, которая произошла с ней, сообщает ИА DEITA.RU. У
женщины возникли сложности с банкоматом.
Как рассказала автор поста в паблике revizor_vdk, она пыталась положить деньги на карту одного банка через банкомат другого. В результате деньги на счет так и не пришли: банкомат «завис» и забыл про внесенные наличные.
Однако ситуация превратилась в безвыходную, когда оба банка отказали женщине в зачислении средств на карту. О какой сумме идет речь, неизвестно.
Комментаторы предложили звонить на номер головного офиса того банка, которому принадлежит банкомат. Когда инкассация вскроет сейф, то разница зачислится на счет. Если нет – рекомендуют жаловаться в Центробанк.