telegr wh call

Новости

В феврале россияне отдохнут в понедельник

1 Февраль 2020, 18:15

Сорокоградусные морозы ждут Приморье на следующей неделе

1 Февраль 2020, 17:45

Жительницу Приморья оштрафовали за месть бывшему

1 Февраль 2020, 17:15

Партию «АК-47» из Китая арестовали на таможне во Владивостоке

1 Февраль 2020, 16:45

Новые правила увольнения россиян заработали в стране

1 Февраль 2020, 16:15

Коронавирус ударит по черному золоту и экономике

1 Февраль 2020, 15:45

Полицейского из Главка отправили в СИЗО

1 Февраль 2020, 15:15

Чартеры будут летать в Китай из России

1 Февраль 2020, 14:34

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Жительницу Приморья оштрафовали за месть бывшему

Девушка грусть эмоции насилие шок.jpg

Жительница Кавалеровского района заплатит штраф за заведомо ложный донос

Жительница Кавалеровского района заплатит штраф за заведомо ложный донос и клевету на своего бывшего гражданского супруга, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в краевой прокуратуре, жительница Приморья, будучи нетрезвой, сообщила в полицию о том, что ее бывший молодой человек, с которым она проживала, украл деньги со всех банковских карт женщины.

В отделении полицейские предупредили женщину о наказании за заведомо ложный донос, однако, она, не колеблясь, написала заявление о том, чтобы привлечь бывшего возлюбленного к уголовной ответственности.

Как выяснилось позже, таким образом горожанка хотела отомстить экс-сожителю. Теперь по решению суда женщина заплатит штраф в 30 тысяч рублей. 

Читайте также:

Обиженный альфонс отправится в суд после мести бывшей

Коронавирус временно убил рынок на Спортивной во Владивостоке

Ревнивый приморец пойдет под суд за жестокое двойное убийство

Александра Маслова

Популярное

Сурикат покусал ребенка в контактном зоопарке во Владивостоке

Фокино планирует отремонтировать две дороги за 12 миллионов

Влажность и ветер: известен прогноз на начало недели во Владивостоке

Коронавирус обрушил юань
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...