Жительницу Приморья оштрафовали за месть бывшему

Жительница Кавалеровского района заплатит штраф за заведомо ложный донос и клевету на своего бывшего гражданского супруга, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в краевой прокуратуре, жительница Приморья, будучи нетрезвой, сообщила в полицию о том, что ее бывший молодой человек, с которым она проживала, украл деньги со всех банковских карт женщины.

В отделении полицейские предупредили женщину о наказании за заведомо ложный донос, однако, она, не колеблясь, написала заявление о том, чтобы привлечь бывшего возлюбленного к уголовной ответственности.

Как выяснилось позже, таким образом горожанка хотела отомстить экс-сожителю. Теперь по решению суда женщина заплатит штраф в 30 тысяч рублей.