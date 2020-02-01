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Жительницу Приморья оштрафовали за месть бывшему
Жительница Кавалеровского района заплатит штраф за заведомо ложный донос
Жительница Кавалеровского района заплатит штраф за заведомо ложный донос и клевету на своего бывшего гражданского супруга, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в краевой прокуратуре, жительница Приморья, будучи нетрезвой, сообщила в полицию о том, что ее бывший молодой человек, с которым она проживала, украл деньги со всех банковских карт женщины.
В отделении полицейские предупредили женщину о наказании за заведомо ложный донос, однако, она, не колеблясь, написала заявление о том, чтобы привлечь бывшего возлюбленного к уголовной ответственности.
Как выяснилось позже, таким образом горожанка хотела отомстить экс-сожителю. Теперь по решению суда женщина заплатит штраф в 30 тысяч рублей.