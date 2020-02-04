telegr wh call

Новости

Минздрав начал подготовку к эпидемии коронавируса

4 Февраль 2020, 18:40

Коронавирус не оставит приморцев без борща

4 Февраль 2020, 18:20

Жителя Дальнегорска осудили на 3 года за незаконную вырубку леса

4 Февраль 2020, 18:05

Синоптики обещают приморцам морозную ночь

4 Февраль 2020, 18:00

Новые правила провоза валюты через границу вступили в силу

4 Февраль 2020, 17:40

Индексацию пенсий пытаются вернуть единороссы

4 Февраль 2020, 17:20

«ГИБДД, спаси» - автомобиль поехал и врезался в здание ведомства

4 Февраль 2020, 17:00

Бороться с владивостокскими пробками будут лучшие умы страны

4 Февраль 2020, 16:40

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Жителя Дальнегорска осудили на 3 года за незаконную вырубку леса

лес

Ущерб оценен в размере более 17 млн рублей

Житель г. Дальнегорска был признан виновным в незаконной вырубке леса в особо крупных размерах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Прокуратуру ПК.

Злоумышленник занимался незаконной рубкой в период май-июнь 2019 года и в суммарном объеме уничтожил 180 кубических метров лесных насаждений. Под его пилу попали кедр, ясень, дуб, береза и липа общей стоимостью порядка 17 млн. рублей.

Мужчина полностью признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве, а также частичном возмещении ущерба. Согласно вынесенному Чугуевским районным судом приговору, мужчину ждет наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока еще не вступил в законную силу.

Читайте также:

Порт Абрамовича в Приморье задолжал государству 2,4 миллиона

Нелегальный завоз китайцев пресекли в Приморье

Полицейского из Главка отправили в СИЗО

Ирина Елкина

Популярное

Кафе для автомобилистов загорелось в Приморье

Тайна радаров: как узнать муляж на дороге

Министр Козлов пообещал свои теплицы Дальнему Востоку

Российские власти придумали новую проблему для iPhone
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...