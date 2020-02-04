Жителя Дальнегорска осудили на 3 года за незаконную вырубку леса

Житель г. Дальнегорска был признан виновным в незаконной вырубке леса в особо крупных размерах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Прокуратуру ПК.

Злоумышленник занимался незаконной рубкой в период май-июнь 2019 года и в суммарном объеме уничтожил 180 кубических метров лесных насаждений. Под его пилу попали кедр, ясень, дуб, береза и липа общей стоимостью порядка 17 млн. рублей.

Мужчина полностью признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве, а также частичном возмещении ущерба. Согласно вынесенному Чугуевским районным судом приговору, мужчину ждет наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока еще не вступил в законную силу.