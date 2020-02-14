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Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Жителя Ленинградской области посадили за алименты

Алименты

Мужчина задолжал своему ребенку большую сумму

Суд Тосненского района Ленобласти приговорил местного жителя к колонии строгого режима за уклонение от уплаты алиментов, сообщает ИА DEITA.RU. Мужчина задолжал дочери 220 тысяч рублей.

Как пишут «Невские новости», ранее мужчину приговаривали к административной ответственности – на выполнение обязательных работ. Однако суд пришел к выводу, что это наказание никак не подтолкнуло гражданина к выплате алиментов. Поэтому его приговорили к 6 месяцам колонии строгого режима.

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