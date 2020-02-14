Жителя Ленинградской области посадили за алименты

Суд Тосненского района Ленобласти приговорил местного жителя к колонии строгого режима за уклонение от уплаты алиментов, сообщает ИА DEITA.RU. Мужчина задолжал дочери 220 тысяч рублей.



Как пишут «Невские новости», ранее мужчину приговаривали к административной ответственности – на выполнение обязательных работ. Однако суд пришел к выводу, что это наказание никак не подтолкнуло гражданина к выплате алиментов. Поэтому его приговорили к 6 месяцам колонии строгого режима.