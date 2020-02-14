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14 Февраль 2020, 03:30
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14 Февраль 2020, 02:30
Глава ГИБДД сказал, можно ли ездить с приостановленными правами
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14 Февраль 2020, 00:40
Финансист рассказал, кому снизят пенсионный возраст
14 Февраль 2020, 00:30
Правила провоза багажа меняет Минтранс
13 Февраль 2020, 23:45
Жителя Ленинградской области посадили за алименты
Мужчина задолжал своему ребенку большую сумму
Суд Тосненского района Ленобласти приговорил местного жителя
к колонии строгого режима за уклонение от уплаты алиментов, сообщает ИА
DEITA.RU. Мужчина задолжал дочери 220 тысяч рублей.
Как пишут «Невские новости», ранее мужчину приговаривали к административной ответственности – на выполнение обязательных работ. Однако суд пришел к выводу, что это наказание никак не подтолкнуло гражданина к выплате алиментов. Поэтому его приговорили к 6 месяцам колонии строгого режима.
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