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Жителям Артема раздали семенной картофель и семена овощных культур
Депутаты Думы Артемовского городского округа приняли участие в социальной акции по раздаче семенного картофеля и семян овощных культур, которая проводилась 14-15 мая в рамках реализации партийного проекта «Российское село». Нардепы адресно передали 2,7 тонны картофеля и 1500 упаковок семян овощей более чем на 200 адресов – сельхозпродукцию получили жители муниципалитета и общественные организации города.
Полтонны картофеля и 44 комплекта из 5 видов семян овощей вручили депутаты Анатолий Бадель и Зарина Фардзинова членам общественной организации «Женщины Артёма», автономной некоммерческой организации «Вершина» и татаро-башкирской общественной организации «Туган Дин».
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат местной думы Ольга Бутковская вместе с помощниками передала 650 кг семенного картофеля Артемовскому городскому обществу инвалидов и 550 кг - организации «Союз многодетных семей», в которой на сегодняшний день числятся 137 семей. Также обе организации получили семена овощей. Такая же продукция была доставлена жителям поселка Артемовский по восьми адресам.
Акция проводилась в рамках проекта «Российское село» при поддержке краевого парламентария Игоря Чемериса и депутата местной думы, координатора партийного проекта на территории Артемовского городского округа Юрия Рыбака.