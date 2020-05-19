Жителям Артема раздали семенной картофель и семена овощных культур

Депутаты Думы Артемовского городского округа приняли участие в социальной акции по раздаче семенного картофеля и семян овощных культур, которая проводилась 14-15 мая в рамках реализации партийного проекта «Российское село». Нардепы адресно передали 2,7 тонны картофеля и 1500 упаковок семян овощей более чем на 200 адресов – сельхозпродукцию получили жители муниципалитета и общественные организации города.

Полтонны картофеля и 44 комплекта из 5 видов семян овощей вручили депутаты Анатолий Бадель и Зарина Фардзинова членам общественной организации «Женщины Артёма», автономной некоммерческой организации «Вершина» и татаро-башкирской общественной организации «Туган Дин».

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат местной думы Ольга Бутковская вместе с помощниками передала 650 кг семенного картофеля Артемовскому городскому обществу инвалидов и 550 кг - организации «Союз многодетных семей», в которой на сегодняшний день числятся 137 семей. Также обе организации получили семена овощей. Такая же продукция была доставлена жителям поселка Артемовский по восьми адресам.

Акция проводилась в рамках проекта «Российское село» при поддержке краевого парламентария Игоря Чемериса и депутата местной думы, координатора партийного проекта на территории Артемовского городского округа Юрия Рыбака.