Источник изображения: пиксабей
В Приморском крае сегодня, 5 июня, дожди и в некоторых районах грозы, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на Примпогоду.
В краевой столице ночь облачная, с небольшим дождем. Днем – облачно с прояснениями, к вечеру вероятен небольшой дождь. Ветер южный, умеренный, к ночи он усилится. Температура воздуха ночью десять – двенадцать градусов тепла, днем – шестнадцать – восемнадцать.
В Уссурийске прогноз аналогичный, но днем температура воздуха поднимется до двадцати двух – двадцати четырех градусов.
В Находке днем воздух прогреется до девятнадцати – двадцати одного градуса.
Анастасия Туркова
‡агрузка...
Загрузка...