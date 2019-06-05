В Приморском крае сегодня, 5 июня, дожди и в некоторых районах грозы, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на Примпогоду.

В краевой столице ночь облачная, с небольшим дождем. Днем – облачно с прояснениями, к вечеру вероятен небольшой дождь. Ветер южный, умеренный, к ночи он усилится. Температура воздуха ночью десять – двенадцать градусов тепла, днем – шестнадцать – восемнадцать.

В Уссурийске прогноз аналогичный, но днем температура воздуха поднимется до двадцати двух – двадцати четырех градусов.

В Находке днем воздух прогреется до девятнадцати – двадцати одного градуса.

Анастасия Туркова