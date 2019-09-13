Жителям края сказали, к какой погоде готовиться

Солнечные дни обосновались в Приморье, и пятница не станет исключением, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на Примгидромет.

Сильный южный и юго-восточный ветер до четырнадцати м/с пройдется по всему краю. В столице он может ускориться до восемнадцати м/с.

Понемногу становится прохладнее: воздух прогреется не больше, чем двадцать один градус тепла, а в крае максимум до двадцати пяти.

Ясная погода будет сохраняться в течение всего дня.

Анастасия Туркова