Жителям края сказали, к какой погоде готовиться

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Владивосток, центр, город, здания, музей Арсеньевна.

Солнечные дни обосновались в Приморье, и пятница не станет исключением, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на Примгидромет.

Сильный южный и юго-восточный ветер до четырнадцати м/с пройдется по всему краю. В столице он может ускориться до восемнадцати м/с.

Понемногу становится прохладнее: воздух прогреется не больше, чем двадцать один градус тепла, а в крае максимум до двадцати пяти.

Ясная погода будет сохраняться в течение всего дня.

Анастасия Туркова

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