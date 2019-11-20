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Жителям половины Приморья скоро дадут более чистую воду

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В Приморье в настоящее время идет проектировка 18 объектов водоснабжения в 16 муниципальных образованиях края. Таким образом, жители половины муниципалитетов региона в ближайшее время смогут пользоваться более чистой водой, сообщили DEITA.RU в пресс-службе краевой администрации.

По словам заместителя губернатора Приморья Елены Пархоменко, в начале этого года был составлен список первоочередных объектов водоснабжения и водоотведения для проведения реконструкции в ближайшие годы. В рамках нацпроекта «Экология» новые системы водоснабжения и обеззараживания воды появятся в Артеме, Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Партизанске, Дальнегорске, Лесозаводске, Большом Камне, а также в Хорольском, Хасанском, Ханкайском, Пожарском, Пограничном Партизанском, Октябрьском, Михайловском и Кавалеровском муниципальных районах.

Елена Пархоменко отметила, что после проектирования объекты водоснабжения пройдут государственную экспертизу для получения 1,2 млрд рублей на их строительство и реконструкцию из федерального бюджета. Всего на эти цели  будет предусмотрено порядка 3,6 миллиарда, в том числе, в рамках реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

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