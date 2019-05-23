Депутат предложил приравнять сельские местности к территориям опережающего социально-экономического развития, сообщает DEITA.RU. Жителям предоставят льготы, даже возможность взять ипотеку под 1 процент годовых.

Инициативу предложил депутат Госдумы Евгений Шулепов. ТОСЭР призваны быстро поднять экономику и жизнедеятельность территорий, а сельской местности это сейчас жизненно необходимо. Да и финансирование от государства не требуется: ТОСЭР функционирует с помощью вложений инвесторов. Парламентарий считает, посчитал, что так глубинка сможет сама себя обеспечивать.

Что предложат сельчанам? Льготные условия выхода на пенсию, замораживание тарифов на услуги ЖКХ, выплату подъёмных специалистам каждой из отраслей, приехавших в сельскую местность. Шулепов предлагает ввести упрощённую регистрацию для предприятий любой отрасли и на 15 лет избавить их от налога на прибыль, землю, имущество. Не будет также надзорных проверок и отчётности.

Анастасия Туркова