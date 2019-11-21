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Жителям столицы лучше запастись свечами

свеча

Света не будет целый рабочий день, сообщает DEITA.RU.

В четверг, 21 ноября, по ряду адресов во Владивостоке не будет электричества. В МУПВ ВПЭС предупредили, что света в квартирах не будет весь рабочий день.

Так, из-за плановых работ электричество выключат с 9.00 до 17.00.

Адреса:

Березовая ул.  11,

24,

28,

32,

36,

Васильковая ул.  21,

Восточная 5-я ул.  1А,

Встречная 1-я ул.  1,

2,

3,

4,

6,

7,

8,

Жуковского ул.  1,

Иртышская ул.  26А,

Карла Маркса ул.  21,

Корнилова ул.  11,

Курчатова (ст. Спутник) ул.  21А,

27А,

Курчатова ул.  20,

27,

Невская ул.  13,

13А,

15,

15А,

17,

Никитина ул.  1,

10,

12,

14,

16,

18,

2,

20,

22,

3,

4,

6,

7,

8,

9,

Ольховая ул.  3,

Подгорная ул.  12,

55,

57,

61,

63,

65,

Порт-Артурская ул.  29,

31,

33,

35,

37,

39,

Рыбацкий пер.  27,

29,

29А,

29Б,

31,

48,

58В,

Стальского ул.  2,

Тимирязева ул.  19,

21,

42,

44,

Фонтанная ул.  2,

Чкалова ул.  10,

12,

12А,

14,

6,

8,

Шкотовская ул.  11,

12,

13,

14,

15,

15А,

16,

18,

18А,

19,

19В,

20,

22,

3,

5,

7,

Южно-Уральская ул.  21

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