Во Владивостоке некоторые жители остаются без воды в первые дни лета из-за аварий. Но уже сегодня, 11 июня, водоснабжение во многих домах будет восстановлено, сообщает DEITA.RU. Об этом говорит Примводоканал и ответственные компании.

Так, в течение дня вернут горячую и холодную воду проживающим по следующим адресам: Нейбута ул. 6, Шепеткова ул. 40, Шкипера Гека ул. 15/2, Авроровская ул. 17, 4, Алеутская ул. 51, 57, 57А, 57Б, 61, 61А, 65, 65А, Башидзе ул. 1, Комсомольская ул. 2, Красного Знамени пр-кт 23, 3, Московская ул. 1, Океанский пр-кт 39, 41, 43, 46, 50, 54, Октябрьская ул. 10, 13, 2, 25,6, 8, 6А, Пограничная ул. 22, 22А, 26, Пологая ул. 17, 21, Прапорщика Комарова ул. 10, 4, Шевченко пер. 9, Верхнепортовая ул. 25, 40А, 70, 9, Казанская ул. 1, 5, 7, Крыгина ул. 1, 15, 17, 17А, 28, 3, 30, 34, 40, 42А, 6, 86В, Морозова ул. 5, 7, 9, Нижнепортовая ул. 4, Перекопский пер. 3, 5, 7, Самарская ул. 10А, Саратовская ул. 10, 11, 13, 6, 7, 8, 9, Сипягина ул. 15, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34, стрельникова ул. 12, 3Б, 4, 5А, 6А, 8, 9А, Авраменко ул. 17, 8, 9А, Алеутская ул. 17, Бестужева ул. 13, 15, 15А, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 29, 31, 40, 5, 26А, 36/38, Верхнепортовая ул. 32, 38, 44, 64А, 66, Захарова ул. 5, Крыгина ул. 78, 82, 86В кор.2, Лейтенанта Шмидта ул. 29, Леонова ул. 20, 21, 21А, 33, 64, Морская 1-я ул. 16В, 6/25, 8, 8А, Нижнепортовая ул. 6Г, Посьетская ул. 11, 16, 21, 36, 3А, 40, 5, Станюковича ул. 10, 28А, 31А, 37, 39, 48/7, 49, 52, 54, 54Г, 56, 57/2, 57А, 58, 60, 60А, 62, 64, Трудовой пер. 13, Чернышевского ул. 15, Ялтинская ул. 18, Башидзе ул. 10, 12, 14, 16, 5, 6, 8, Державина ул. 57, 59, Комсомольская ул. 27А, 27В, 29, Красного Знамени пр-кт 21, 25, 25А, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 51А, Московская ул. 11, 13, 15, Нерчинская ул. 21, 27, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, Океанский пр-кт 66, 68, 70, 70А, 70В, 72А, 74А, 76, 76А, Острякова пр-кт 1, 3, 3А, 5А, 5Г, 7, 7А, 8, 9, Партизанский пр-кт 11, 13, 15, 17, 19, 28, 28А, 28Б, 30, 32, 34, 36, 40, 45, 6, 8, 9, Уткинская ул. 11.

Напомним, что россиянам придется больше платить за газ с первого июля: в этот день начнется второй этап индексации.

Анастасия Туркова