Жителям верхних этажей в этих домах лучше не выходить на улицу

Лифты не будут работать по ряду адресов во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.



В среду, 6 ноября, во Владивостоке по 155 адресам будет отключено электричество. Об этом предупредили в МУПВ ВПЭС.

Света из-за плановых работ не будет с 9.00 до 17.00.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт 70,

72,

40 лет ВЛКСМ ул. 2/8,

50 лет ВЛКСМ ул. 20,

Адмирала Кузнецова ул. 47,

Академика Королева ул. 1,

11,

13,

14,

15,

19,

1А,

2,

21,

23,

2А,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

Академика обручева ул. 1,

4,

5,

6В,

8,

Байдукова ул. 1,

1А,

2,

2А,

2Б,

3,

4А,

4Б,

4Д,

5,

5А,

Ватутина ул. 26,

Вилкова ул. 10,

Воропаева ул. 11А,

Высоковольтная ул. 1,

10,

11,

13,

15,

3,

5,

5А,

7,

7А,

8,

9,

9А,

Днепровская ул. 16,

18,

Дубовая ул. 3,

Каплунова ул. 8,

Кирова ул. 112,

98,

Куйбышева ул. 12,

14,

14А,

4,

6,

8,

Ладыгина ул. 9,

Лиманная ул. 70,

72,

74,

76,

78,

80,

82,

84,

86,

88,

Мехлиса ул. 15,

Мира ул. 11,

13,

14,

15,

16Б,

17,

19,

21,

28/30,

Невельского ул. 17,

20,

21,

21А,

29,

Панфилова ул. 74,

74А,

76,

78,

79,

80,

81,

83,

85,

87,

89,

91,

Ракетная ул. 1,

10,

11,

12,

13,

2,

2А,

4,

6,

8,

9,

Сахарный Ключ ул. 10,

5,

снт Лесное ул. 32,

33,

37,

Снт лиман ул. 208,

213,

снт Спутник ул. 144,

182,

188,

Стрелковая ул. 54,

56,

58,

61,

63,

63А,

65,

65А,

67,

69,

71,

Трансформаторная ул. 10,

12,

19,

2,

4,

6,

8,

Центральная 2-я ул. 10,

12,

12А,

6,

8,

Чкалова ул. 11Б,

Яблочкова ул. 55,

57,

58,

60,

62