telegr wh call

Новости

Берегитесь: в магазинах стали обманывать по-новому

16 Декабрь 2019, 17:09

Карен Нерсисян: «Я был уверен, что Владивосток - это вечная мерзлота и белые медведи»

16 Декабрь 2019, 17:00

У кого в 2020 году вырастет зарплата, рассказали эксперты

16 Декабрь 2019, 16:45

Трутнев представил нового губернатора

16 Декабрь 2019, 16:30

«Живи, наш сквер»: приморцы вышли против точечной застройки

16 Декабрь 2019, 16:00

Мост из ЕАО в Китай будет сдан позже

16 Декабрь 2019, 15:45

Службу в армии могут отменить в России

16 Декабрь 2019, 15:30

Названы неочевидные причины развития рака

16 Декабрь 2019, 15:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Живи, наш сквер»: приморцы вышли против точечной застройки

живи

Жители Владивостока провели акцию в защиту сквера, в котором собираются построить очередную многоэтажку, сообщает DEITA.RU.

Акцию, которая прошла в минувшее воскресенье, 15 декабря, местные так и назвали: «Живи, наш сквер!». В ней участвовали жители домов 112 и 116 на улице Кирова, и дома номер 8 на улице Чапаева. Главная претензия участников митинга в защиту сквера – к планам предприятия-владельца территории.

Последним является «Талан-Владивосток», в прошлом году купивший данный участок под кадастровым номером 25:28:050038:272 у акционерного общества «ДОМ.РФ». Горожане, которым не безразлична судьба одной из немногих в городе «зеленых зон», категорически против постройки 30-этажных муравейников на этом месте.

 В числе аргументов: новострои ухудшат и без того тяжелую транспортную ситуацию, прибавив владельцев автомобилей в трудном и неприспособленном для этого районе; а также уничтожение деревьев. Именно растения, уверены жители, задерживают грунтовые воды и не дают разрушать фундамент и дома вокруг.

О том, как развивался конфликт жителей и строителей, ранее уже писало DEITA.RU – в сентябре даже дошло до баррикад: территория возле сквера тогда не была украшена ленточками с надписью «Живи», а скорее напоминала арену боевых действий. Мешки с песком и сотни бастующих против точечной застройки – жители грозились повторить сценарий Екатеринбурга и обещали отстаивать сквер до конца. Так, они препятствовали проезду строительной техники, а в потасовку с охраной пришлось вмешаться полиции.

Найти компромисс между чаяниями жителей и интересами бизнеса пока не удалось, DEITA.RU продолжает следить за развитием событий.


живи

Евгений Черемухин

Читайте также:

Новая точка протеста зреет в столице

Прогноз: в стране ожидается рост протестов и митингов

Очередная точечная застройка может спровоцировать инфраструктурный коллапс во Владивостоке

Популярное

«Ваш счет заблокирован»: закон Поклонской приняла Госдума

Власти избавятся от Почты России

Снег из Китая идет на Приморье

«Здравствуй, Наташа»: русские девушки едут в Китай за женихами
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: Сделать ли 31 декабря выходным?
Голосовать
Загрузка...