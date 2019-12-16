«Живи, наш сквер»: приморцы вышли против точечной застройки

Жители Владивостока провели акцию в защиту сквера, в котором собираются построить очередную многоэтажку, сообщает DEITA.RU.

Акцию, которая прошла в минувшее воскресенье, 15 декабря, местные так и назвали: «Живи, наш сквер!». В ней участвовали жители домов 112 и 116 на улице Кирова, и дома номер 8 на улице Чапаева. Главная претензия участников митинга в защиту сквера – к планам предприятия-владельца территории.

Последним является «Талан-Владивосток», в прошлом году купивший данный участок под кадастровым номером 25:28:050038:272 у акционерного общества «ДОМ.РФ». Горожане, которым не безразлична судьба одной из немногих в городе «зеленых зон», категорически против постройки 30-этажных муравейников на этом месте.

В числе аргументов: новострои ухудшат и без того тяжелую транспортную ситуацию, прибавив владельцев автомобилей в трудном и неприспособленном для этого районе; а также уничтожение деревьев. Именно растения, уверены жители, задерживают грунтовые воды и не дают разрушать фундамент и дома вокруг.

О том, как развивался конфликт жителей и строителей, ранее уже писало DEITA.RU – в сентябре даже дошло до баррикад: территория возле сквера тогда не была украшена ленточками с надписью «Живи», а скорее напоминала арену боевых действий. Мешки с песком и сотни бастующих против точечной застройки – жители грозились повторить сценарий Екатеринбурга и обещали отстаивать сквер до конца. Так, они препятствовали проезду строительной техники, а в потасовку с охраной пришлось вмешаться полиции.

Найти компромисс между чаяниями жителей и интересами бизнеса пока не удалось, DEITA.RU продолжает следить за развитием событий.









Евгений Черемухин