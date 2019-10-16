Живодерный контент обсуждают единороссы

Партия «Единая Россия» поддержала инициативу о включении в Кодекс об административных правонарушениях РФ мер наказания за жестокое обращение с животными, сообщает DEITA.RU по материалам официального сайта партии.

Как заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, для того, чтобы закон заработал максимально эффективно, нужно чтобы в подзаконных актах не существовало правовых пробелов. Как предлагает единоросс, часть норм уголовного кодекса, связанных с жестоким обращением с животными, нужно перенести в КоАП для того, чтобы повысить эффективность их выполнения.

Дело в том, что в законе «Об ответственном обращении с животными» передвижные цирки-шапито и контактные зоопарки оказались не отражены. Подзаконные акты Министерства культуры оставляют возможность им работать, игнорируя первоначальную концепцию федерального закона.

«Целый ряд составов преступлений в отношении животных необходимо отразить в Кодексе об административных правонарушениях. Свои рекомендации мы также направим в правительство», - рассказал Владимир Бурматов. По его словам, буквально в течение недели в «Единой России» в течение подготовят и направят в правительство РФ рекомендации по формированию подзаконных актов в соответствии с законом «Об ответственном обращении с животными» в части требований к эксплуатации животных в развлекательных целях.

Кроме того, согласно инициативам единороссов ресурсы в Интернете, которые публикуют различные материалы о жестоком обращении с домашними питомцами и дикими животными, будут блокировать по решению уполномоченного органа. Его предстоит определить правительству России.



Дмитрий Санников