Живого белого медведя раскрасили под танк

Дальневосточные специалисты пытаются найти, в каком регионе сняли видео с белым медведем, на одном из боков которого написано «Т34», сообщает DEITA.RU.

Специалист ДВО РАН Анатолий Кочнев подчеркнул, что вирусное видео отправил ученым чукотский охотник. Несмотря на то, что зоозащитники давно противостоят чукчам в их желании охотится на крупного хищника – сами аборигены никогда не позволяют себе таких насмешек над зверем.

Ученый отмечает, что пока никто не смог установить точное место съемки видео. По предварительной теории, это может быть Новая Земля. Кочнев добавил, что если это – обычная краска, она быстро смоется с меха.

«Раньше на острове Врангеля ученые метили медведей краской. Они быстро обтирались об лед и воду. Однако, пока надпись на нем, охотиться хищнику будет сложнее», - добавил ученый.

По предварительным предположениям, шутник добрался до медведя, когда из-за суматохи с хищниками многих из них ловили и временно обездвиживали – иначе подступиться к опасному зверю почти невозможно.

Александра Маслова