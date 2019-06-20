Водопады Кравцовские продаются в Хасанском районе за миллион рублей, сообщает DEITA.RU. Соответствующее объявление размещено на популярной доске объявлений в Приморье всреду, 19 июня.

По словам продавца, в районе Кравцовских водопадов продаются 30 участков, общей площадью 6,4 гектара. Земля на данный момент находится в процессе размежевания. Каждый из возможных участков подойдет и для ведения сельского хозяйства, и для бизнеса, и для любого строительства.

Отмечается, что участок одной межой расположен непосредственно вдоль ручья Кравцовский и «Кравцовских водопадов», другой — федеральной трассы Раздольное — Хасан. Более того, все участки прилегают одной из сторон к территории национального парка «Земля леопарда».

Также продавец уверяет, что на участке расположены «серьезный лес и живописная тайга». Дополнительно имеются родник, подъездные пути и возможность проведения электричества.

«Дальневосточных гектаров много, но такой — один. В собственности 14 лет. Идеально для объектов придорожного сервиса, остановочной площадки, кафе, зоны отдыха, базы отдыха, устройства озера, обустройства водопадов с целью приема туристов из Китая и других стран», — пишет продавец.

Напомним, Кравцовские водопады являются официальным брендом Приморья.

Екатерина Брязгунова



