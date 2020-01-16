«Живу в России»: москвичка получила самый странный штраф

Женщина не намерена тратить время и силы на разборки с ГИБДД, сообщает DEITA.RU.



Жительница Москвы рассказала о странном штрафе от ГИБДД, который она получала. Историю женщины рассказало издание «Подъем».

По словам женщины, ей пришел штраф с камеры за превышение скорости при движении по пригородной трассе. Все бы ничего, только в этот момент машина не могла ехать: она находилас в кузове эвакуатора, который вез ее в Москву из Дмитрова.

Женщина заявила, что не будет разбираться и просто заплатит штраф. Свое решение она объяснила тем, что «живет в России».

Елена Миронова