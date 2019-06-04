Страшное ДТП произошло на федеральной трассе вблизи Хабаровска, сообщает DEITA.RU. Видео с места происшествия публикует паблик dps_vl во вторник, 4 июня.

По словам очевидцев, участниками аварии стали, как минимум, семь транспортных средств, в числе них несколько грузовиков и легковушка.

На место аварии прибыли сотрудники ДПС и медики. О пострадавших не сообщается, однако очевидцы, приславшие видео, уверяют: «Живых не наблюдается».

Как отметили пользователи Instagram, это было в среду, 29 мая, в районе Лазо. "С братом проезжали эту аварию. Слава Богу все живы остались", — пишут комментаторы.

Ранее прошла информация о том, что на объездной трассе Седанка - Патрокл произошла авария с участием спецтехники.

Екатерина Брязгунова