В сентябре Госдума собирается рассмотреть сразу несколько законопроектов, которые заставят жизнь автолюбителей течь по-новому, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews. Представляем четыре нововведения, которые могут принять.

Первое: запрет на деятельность для таксистов без российских водительских прав. Кроме того, могут запретить возить пассажиров людям с судимостью за тяжкие преступления или тем, кого лишили прав менее года назад. Если таксист попадет в ДТП, отвечать придется руководителям.

Регионам дадут право проводить аттестацию для тех, кто хочет работать в такси. Кроме того, автомобили оборудуют тахографами, чтобы водитель не перерабатывал. Они должны будут проходить медосмотр. А юрлиц обяжут иметь справки с подтверждением, что машины после смены есть, где парковать.

Второе: на 10 000 рублей оштрафуют тех, кто уехал с места ДТП. Если водитель скрылся, его могут лишить прав на полтора года или продержать под арестом до пятнадцати суток.

При этом наказание могут смягчать для тех, кто не знал, что он покидает место ДТП и для тех, кто сам нуждался в медицинской помощи и отбыл по этой причине.

Третье: при расчете стоимости ОСАГО предлагают учитывать стиль вождения, количество нарушенных правил, резкость торможения и скорость перестроения, как часто и насколько давно используется авто. Автомобили могут укомплектовать устройствами, которые будут фиксировать эти показатели.

Четвертое: в Росстандарте подготовили новый стандарт парковок, который простимулирует граждан приобретать для городов малолитражки. Все потому, что новые размеры парковочных мест вдоль дорог – 2 на 5,5 м.

Анастасия Туркова