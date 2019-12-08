Жизнь некоторых дачников изменится в 2020 году

Сенаторы внесли в Государственную думу законопроект, по которому будут устранены противоречия в оформлении прав на дачи и землю, сообщает DEITA.RU.

Инициатива затрагивает права членов НКО, которые были организованы до 2019 года для ведения дачного хозяйства. Так, федеральное законодательство предусматривает, что участки дают на основаниях решения местных властей, участки могут предоставить как в собственность, так и в аренду.

При этом в Земельном кодексе прописано, что права на участок могут предоставить на основе договор аренды, а не только по решению местных властей. В связи с этим инициаторы законопроекта предлагают внести в федеральный закон уточнения и сопоставить их со статьями Земельного кодекса.

Иван Юрьев